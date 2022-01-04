美國東岸暴風雪2兒童死亡　85萬戶停電

美國東岸1月3日遭受冬季暴風雪吹襲，最少2名兒童死亡，約有85萬戶電力供應中斷。華盛頓特區的聯邦政府辦公室和學校需要關閉，3個主要機場的一半以上航班延誤或取消。紐約三大機場也有四分之一航班延誤或取消。



美國氣象局稱，這股冬季風暴令維珍尼亞州北部的部分地區降雪超過14吋，華盛頓的降雪量超過8吋。田納西州中部和阿拉巴馬州北部降雪量亦達到9吋。

This is why you should avoid travel ⬇️ This is I-95 city side near Rappahannock River. Heavy snow continues to fall with our crews & emergency responders in same conditions. Additional staffing, equipment & resources are being shifted to #FXBG area to respond to winter storm. pic.twitter.com/bbRVWDkg1A — VDOT Fredericksburg (@VaDOTFRED) January 3, 2022

氣象局指出，冬季風暴3日下午向北移動，穿過馬里蘭州、特拉華州北部和新澤西州南部，總降雪量達6吋至15吋。當局預計陣風最高達每小時56公里，由於惡劣環境，預計民眾出門會非常困難。

田納西州一名7歲女童及佐治亞州一名5歲男童均死於住所被塌下的樹木壓毀。截至3日中午，維珍尼亞州、佐治亞州、田納西州和卡羅來納州有近85萬戶家庭和企業斷電，但電力恢復緩慢，截至3日下午6時，仍有約50萬戶停電。

President Biden braces against the snow and wind as he deplaned Air Force One at Joint Base Andrews during severe winter weather. pic.twitter.com/aRjy6pWH8s — Kelly O'Donnell (@KellyO) January 3, 2022

總統拜登（Joe Biden）週末回到家鄉德拉瓦州（Delaware）後返回白宮，期間由於風勢太大，他乘搭的直升機無法起飛，拜登只能從馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）坐車返回白宮，片段顯示他冒着風雪下機準備坐車時的情況亦非常狼狽。