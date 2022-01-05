日媒： 日本正研發新武器系統　欲攔截中俄朝3國高超音速導彈

高超音速導彈持續成為各國激烈博弈的焦點，日媒援引消息人士披露，日本正研發新一代武器系統，以攔截中俄朝等國的高超音速導彈。



據《日經亞洲評論》2022年1月4日報道，消息人士披露，日本正急於應對中國、朝鮮和俄羅斯正在開發的高超音速武器，日本防衛省將投入巨資研發使用電磁軌道炮技術攔截潛在對手導彈的方法。

日本的政策制定者們將高超音速武器視為下一代軍事武器，認為日本必須立即加強威懾能力，尤其是針對中國。

日本防衛省正致力於研究能夠通過電磁加速發射炮彈的軌道炮技術，這種炮彈發射方式比傳統攔截系統的發射方式更快，並且可以連續發射。

與遠程導彈一起，這種新一代的武器系統將為日本提供多層攔截能力。

日本防衛省在2022年的財政預算中撥款5,600萬美元，用於研發電磁炮原型設備。

日本計劃在2020年代後半期擁有一個加強版的攔截系統，把名為「軌道炮」的技術投入使用，將會像磁懸浮列車一樣利用電磁能發射彈藥。

中俄朝等國對高超音速導彈的研發進展持續引發關注。2021年9月，朝鮮試射了一枚「火星-8」高超音速導彈。

2021年11月，英國傳媒報道稱，2021年夏天，中國軍方進行了兩次高超音速武器測試，而且還可以攜帶核彈頭。但中國外交部發言人否認了上述消息的真實性。

2021年12月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄軍當天成功齊射「鋯石」高超音速巡航導彈。

據今日俄羅斯通訊社報道，「鋯石」為俄羅斯首個海基高超音速巡航導彈，可從護衛艦、巡洋艦和潛艇上發射，最大射程為1,000公里，戰鬥部重量可達400千克。該導彈預計將於2022年起向俄海軍交付。