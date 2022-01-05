新冠肺炎｜馬克龍談防疫新策略：想「煩死」無打疫苗民眾

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月4日談到還沒有注射疫苗的人。



《巴黎人報》（Le Parisien）4日報道，馬克龍同日較早前受訪期間提到：「我沒要激怒法國人民，」「但對於那些尚未接種疫苗的人，我真的想『煩死』他們。所以我們（政府）會繼續這樣做直至結束。這是策略。」

法國總統馬克龍2021年12月21日在博爾姆萊米莫薩的居所召開內閣特別會議。（AP）

他說：「我不會（把未接種疫苗的人）送進監獄，我不會強制（要求）接種疫苗。所以我們需要告訴他們，從1月15日起，你（不打針的話）不能再去餐廳咖啡店、戲院和劇院等」。

法國2021年已施行的防疫政策包括健康通行證，以防止未打疫苗或經PCR檢測的人進入餐廳、咖啡店和其他場所。政府如今想把它變為疫苗護照，打針才能獲得健康通行證。

總統參選人、極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）批評馬克龍此番發言。她在Twitter稱，身為總統不應這樣說話，馬克龍不配當總統。