土耳其及亞美尼亞特使1月14日會面　討論兩國關係正常化

土耳其外交部1月5日宣布派遣特使前往俄羅斯莫斯科，與鄰國亞美尼亞代表會面，商討兩國建立正常關係的可能。



美聯社報道，今次會面在14日舉行，土耳其和亞美尼亞本身並沒有外交關係，雙方在去年12月同意委派特別代表，負責討論結束多年緊張關係和正式建交，同時亦有意恢復來往兩國的專機。

聲明沒提到會面細節，只表示土耳其由前駐美國大使克勒奇（Serdar Kilic）擔任代表，與亞美尼亞國會副議長魯賓揚（Ruben Rubinyan）舉行會談。

土耳其與亞美尼亞的惡劣關係長達一世紀，土耳其的前身鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）被指在1915年一戰時期屠殺大約150萬名亞美尼亞人，但安卡拉方面一直否認，指數字不符，並稱不少人是死於騷亂。

另外土耳其本身是阿塞拜疆的傳統盟友，1990年代初期，阿塞拜疆與亞美尼亞爆發納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區衝突後，土耳其在1993年就關閉連接亞美尼亞的邊境。而納卡地區在2020年再次發生武裝糾紛時，土耳其亦表明全力支持阿塞拜疆。

事實上，土耳其與亞美尼亞曾在2009年達成建立正常關係及重開邊境的協議，惟當時遭到阿塞拜疆反對。不過今次則獲得阿塞拜疆的同意，安卡拉政府承諾會與巴庫方面協調。除了亞美尼亞，土耳其近年有意與埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯等國修補關係，結束該國在區內遭隔離的困境。