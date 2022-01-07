王毅訪肯尼亞稱中國將任命非洲之角特使

中國國務委員兼外交部長王毅正在訪問非洲，6日到訪肯尼亞，並與該國外長奧馬莫（Raychelle Omamo）會面。他稱中國將指派外交部非洲之角事務特使。



王毅說，肯雅是中國在非洲的全面戰略合作夥伴，是中非共建「一帶一路」合作示範國家。在兩國元首戰略引領下，中肯關係已成為中非團結合作、共同發展的典範。他稱與奧馬莫達成共識，雙方將在兩國全面戰略合作夥伴關係框架下，在四個方面加強和深化夥伴關係建設：

一是做堅定相互支持的夥伴。毫不動搖地支持對方捍衛國家主權和領土完整，支持對方維護自身正當合法權益，支持對方探索符合本國國情的發展道路。

二是做加快發展振興的夥伴。繼續加強基礎設施建設、貿易投資合作，支持肯雅加快實現工業化和現代化。

三是做促進中非團結的夥伴。攜手落實中非合作論壇第八屆部長級會議成果，繼續推動中非整體合作，共同建設新時代中非命運共同體。

四是做維護區域和平的夥伴。就地區形勢及熱點問題密切溝通，在聯合國安理會等平台加強協調配合，為促進地區和平穩定發揮更大作用。

圖為美國務卿布林肯2021年12月21日在國務院出席記者會，發表年度演說。（AP）

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日宣布，任命薩特菲爾德（David Satterfield）為美國駐非洲之角特使。

薩特菲爾德在2019年6月被任命為美國駐土耳其大使，此前還曾擔任美國國務卿高級顧問並處理一系列近東及北非地區相關事務。

非洲之角位於非洲東北部，是東非的一個半島，在亞丁灣（Gulf of Aden）南岸，向東伸入阿拉伯海數百公里。它是非洲大陸最東的地區，非洲大陸最東端的哈豐角（Cape Hafun）也位於這個地區。非洲之角包括了吉布提（Djibouti）、埃塞俄比亞（Ethiopia）、厄立特里亞（Eritrea）、烏干達（Uganda）、肯尼亞（Kenya）和索馬里（Somalia）等國家。