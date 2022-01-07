美國「亞洲沙皇」坎貝爾：華府在「一個中國」立場不變

美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）1月6日在卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）的討論會上重申美國在「一個中國」政策立場未變。



美國之音7日引述他稱，美國看到的是，特別是在中國國家主席習近平的領導下，一系列國內、國際的發展確實表明，在許多情況下，中國是一個修正主義大國。他稱美國對它們感到不安，並認為它們正在破壞為美國和合作夥伴利益服務的亞洲作業系統的穩定。

坎貝爾在討論會上重申華府對台政策以及「一個中國」政策沒有改變。他稱美國致力於維護台海和平穩定，「我們確實有一個中國政策」。他稱美國支持兩岸和平對話與接觸。美國還致力於努力提高威懾力，以確保台海和平與穩定。

他在同一場合稱，總統拜登（Joe Biden）已明確表示，隨着中國影響力日益增長，美國需要在打造印太地區的經濟和商業框架以及貿易慣例方面發揮關鍵作用。他還說，美國在這方面還須加緊努力，並指美國的角色必須超越傳統貿易，擴大至數碼參與和技術標準制定方面。