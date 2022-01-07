坎貝爾：美國希望與中國在印太共存　不尋求主導

白宮高官談對華政策稱，美國希望與中國在印太地區共存（coexistence），不尋求主導（domination），美國理解中國在印太地區的重要作用。



據路透社報道，美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）當地時間1月6日在參加卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）舉辦的網上討論會時談到中美關係。

坎貝爾表示，美國不尋求在印太地區發揮主導作用，理解中國在印太地區的重要作用，美國希望與中國共存。

談到中美關係時，坎貝爾說，雖然美中交往日益被競爭所界定，但美國並不尋求「主導」。

坎貝爾說：「我相信，美國最終尋求的是一種與中國共存的方式，同時對中國關鍵性、重要性的作用表示理解。」

但坎貝爾也表示，美國將繼續在全球舞台上扮演領導角色，而北京「試圖把我們排除在外，這將是一個錯誤」。

對於美國與亞洲的經濟關係，坎貝爾表示，美國需要深化參與亞洲經濟，稱這種拓展是美國未來一年在該地區政策的決定性因素。

2022年1月6日，美國總統拜登在華盛頓國會大廈的雕像大廳發表講話。（AP）

坎貝爾說，美國總統拜登（Joe Biden）已經明確表示，隨着中國影響力的增長，美國需要在印太地區的經濟和商業框架和貿易中發揮重要作用。

坎貝爾說，美國的角色必須超越傳統貿易，包括參與數字經濟和技術標準的制定。

他說：「我們必須明確表示，我們不僅在外交、軍事、全面和戰略上深度參與（印太地區），而且我們在印太地區的商業互動和投資方面持開放、參與和樂觀的態度。」

2021年12月30日，中國國務委員兼外交部長王毅接受中國官媒採訪時，就中美關係闡明立場主張。

王毅說，中方已經看到，美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。美方如果想在世界上維持起碼的信譽，就應當拿出實實在在的行動履行好作出的承諾，說到做到，真正取信於中國人民，取信於國際社會。

至於中國的對美政策，王毅指出，中方的態度始終是明確和一貫的，中國國家主席習近平提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三點原則。