美國會議員紀念國會騷亂一周年　美媒：共和黨無人出席

2022年1月6日，美國國會舉行守夜祈禱活動，紀念2021年1月6日國會大廈遇襲一周年。據美媒指出，雖然兩黨都受到了邀請，但似乎沒有共和黨人出席此次活動。



據美國廣播公司（ABC）2022年1月6日報道，當天，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和國會議員們在國會大廈的東台階上手持蠟燭，參加守夜祈禱。佩洛西領導眾人進行了默哀。

不過美國廣播公司注意到，雖然參眾兩院和兩黨都受到了邀請，但似乎沒有共和黨人出席活動。

當日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓國會山莊發表講話，指前總統特朗普（Donald Trump）將自己的權力凌駕於國家利益之上，散播大量關於總統大選被盜竊的謊言，對一年前的國會騷亂事件負有不可推卸的責任。

2021年1月6日，美國華盛頓國會大廈遭特朗普支持者圍攻。（AP）

拜登稱，美國不應接受將政治暴力成為常態，亦不可活於謊言之中，以及防止政黨官員推翻民眾的合法政治意願，因此他呼籲大家需要承認真相。

2021年1月6日，大批支持時任美國總統特朗普的示威者強行闖入美國國會大廈，與警方發生衝突，造成5人死亡，多人受傷。此次騷亂意在以暴力手段阻止美國總統權力的有序過渡，被視為美國曆史上影響最深遠的本土暴力極端事件之一。