美日2+2聯合聲明　指控中國破壞地區穩定　必要時共同回應

美日外長與防長1月6日及7日召開2+2會談，雙方在會議結束後發布聯合聲明，文中指控中國持續破壞以規則為基礎的國際秩序，以及稱必要時應對在該區發生的、破壞穩定的活動。內文也強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。



美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6日至7日與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫以視像形式召開美日2+2安全諮商委員會（U.S.-Japan Security Consultative Committee）會議，觸及中國、朝鮮、台海、新彊及香港等議題。

雙方會後發布聯合聲明稱，他們指控中國持續破壞以規則為基礎的國際秩序，並對北京在方面的努力表示關切，稱這些行徑對區域與全世界構成政治、經濟、軍事與科技的挑戰。聲明內文稱：「他們決心共同努力，必要時應對在該區發生的、破壞穩定的活動。」

美日兩位部長在聲明表示，對中國在東海行徑表達關切，稱它們進一步破壞區域和平與穩定。美國重申堅定與日本並肩，反對任何企圖改變現狀或破壞日本對尖閣諸島（中國稱釣魚島）管理（administration）的單邊行動，並重申《日美安全保障條約》第5條適用於尖閣諸島。

圖為日稱尖閣諸島的中國釣魚島。（視覺中國）

美日外長及防長亦重申，強烈反對中國在南海的非法海權主張、軍事化作為與脅迫行徑，並援引2016年7月「菲律賓對中國」南海仲裁案稱，仲裁結果已是最終裁決，且對雙方具法律約束力。

此外兩國外長及防長亦對新疆與香港的人權議題表達嚴重及持續的關切。

聲明最後強調，雙方對美日聯盟有共同決心，將致力密切合作維護印太區域的和平與穩定。

內文也稱，美日4位部長承諾加深美國、日本和韓國之間的合作，稱這對印太地區及其他地區的共享安全、和平與繁榮至關重要。