巴基斯坦轉購中國直-10ME武裝直升機　美國成輸家

在遭到延誤之後，巴基斯坦已經決定取消其2018年從土耳其購買30架T129攻擊直升機的訂單，轉向採購中國的直-10ME武裝直升機。



據土耳其「國防工業新聞」網站1月5日報道，取消購買土耳其攻擊直升機的決定，是巴基斯坦武裝部隊公共關係部負責人在新聞發布會上宣佈的。該負責人表示，巴基斯坦「決定繼續前進」，並證實目前正和中方就採購直-10ME武裝直升機進行談判。「至於土耳其的交易，我們放棄。你提到與中國的談判，是的，希望我們能從他們那裏得到武裝直升機。」

報道介紹，巴基斯坦曾在2014年和中方就採購直-10進行過談判。2018年向土耳其訂購30架價值15億美元的T129攻擊直升機，由於該直升機所用LHTEC-T800發動機的出口許可問題，美國長期不回應，土耳其一直無法執行該訂單。

土耳其與美方就執行該合同進行長時間的談判，試圖獲得有關發動機的出口許可證。現在根據巴基斯坦的說法，這個持續多年的進程已經結束。

報道援引土耳其總統府發言人早前的表態稱，「美國阻止我們向巴基斯坦提供戰鬥直升機。這可能導致招標轉移到中國，而輸家將是美國。」

據早前報道，和巴基斯坦的武直訂單得不到美國出口許可證形成鮮明對比的是，土耳其向菲律賓出售同款攻擊直升機的合同，卻得到美國政府的許可。

巴基斯坦軍方計劃用新的武裝直升機替換現役的48架老舊美製AH-1F攻擊直升機。

此前，巴基斯坦曾與美國達成購買12架新型AH-1Z攻擊直升機的協議，但由於美國方面的問題，該協議未能落實。

公開資料顯示，直-10ME是在2018年首次亮相的一款先進攻擊直升機，它由直-10升級而來，有關改進包括：配備主動和被動對抗裝備，換裝功率達1,200千瓦的更強大發動機，採用新的發動機排氣噴口以減少紅外特徵，附掛裝甲板提供防禦能力等。直-10ME具有全天候作戰能力，擁有空地、空空導彈，火箭彈、航炮等多種機載武器，可有效打擊敵方地面工事，裝甲和非裝甲移動目標，以及直升機等空中目標。