哈薩克局勢｜習近平向托卡耶夫致口信

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）1月7日通過電視直播向全體國民發表了講話，與此同時，中國國家主席習近平向哈薩克總統託卡耶夫致口信。



據俄羅斯衛星通訊社1月7日報道，托卡耶夫在講話中提到，2萬名暴徒參與對阿拉木圖的襲擊。政府已經下令可以對恐怖分子在不經警告的情況下開火，這些暴徒仍然在給國家帶來損失並向民眾開槍，國家不會與恐怖分子進行談判。

托卡耶夫披露，這些暴亂者是有組織和統一領導的，有本地人也有外國人。由於仍有武裝分子拒絕投降，因此國家反恐行動仍在繼續，政府將對所有破壞行為進行嚴厲的回應，直至將他們全部消滅。

此外，托卡耶夫對進行和平示威的民眾表示感謝，並表示政府會認真對待他們的訴求，並找到折中方案以解決存在的各類社會問題。承諾一旦各地狀況好轉後，將會逐步解除各地的緊急狀態。

與此同時，習近平1月7日向哈薩克總統托卡耶夫致口信稱，「你在關鍵時刻果斷採取有力舉措，迅速平息事態，體現了作為政治家的責任與擔當、對國家和人民高度負責的立場。」

習近平強調，中國堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動盪、策動「顏色革命」，作為兄弟鄰邦和永久全面戰略夥伴，中方願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。無論遇到什麼樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克值得信賴的朋友和倚重的夥伴，中國人民將永遠同哈薩克人民站在一起。