新冠肺炎｜印度翁「狂打」11針被捕　稱疫苗還有這些「奇效」

印度一位84歲長者自稱2021年已接種11劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，又自稱疫苗有利健康。



新德里電視台（NDTV）1月6日引述這位自稱「打足11針」的長者聲稱，接種疫苗後自己一些疼痛及痛楚得到紓緩，不再咳嗽或感冒，還「助他保持健康」。不過他的說法是沒有科學根據。

如今已成政府部門調查對象的曼達爾（Brahmdeo Mandal），來自比哈邦爾（Bihar），退休前的工作是郵差。

印度84歲長者曼達爾自稱已接種11劑新冠疫苗，還用紙筆記錄詳情。（新德里電視台NDTV網站截圖）

他已一共接種11劑新冠疫苗。當他讀出親手寫下的「接種」記錄時，記者發現他單在2021年9月已打過3針。

當曼達爾被問及是如何辦得到時，他自稱是用同一個Aadhaar個人身份證號碼以及同一個電話號碼登記預約接種的。他稱政府在這方面根本沒有監控系統。

他準備往焦薩（Chausa）打第12針時被警方逮捕。當地政府部門正在調查曼達爾究竟為何能多次違規接種到疫苗。