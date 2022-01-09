英國樓價增幅2007年來最大　預計將放緩

據新浪財經報道，英國房價2021年上漲了9.8%，是2007年以來的最快漲幅，但據哈利法克斯（Halifax）預測，由於家庭財務壓力愈來愈大，這種繁榮將在2022年結束。



2021年12月，英國平均房價創下27.61萬英鎊的歷史新高，全年上漲逾2.4萬英鎊，為2003年以來的最大年度漲幅。

哈利法克斯表示，2021年房地產市場「出乎人們的意料」，12月份房價上漲了3.5%，這是2006年底以來的最高水平。哈利法克斯經理加利（Russell Galley）表示：「儘管英國在2021年上半年的大部分時間裏都處於封鎖狀態，但我們看到平均房價有8次創下歷史新高。」

助長買房繁榮的因素包括政府印花稅豁免期，制度於2021年9月在英國全境結束。

哈利法克斯預計，與疫情過去兩年的火爆相比，英國房價增長將大幅放緩。加利稱：「展望未來，今年可能進一步升息以應對通脹上升，同時家庭預算壓力增加，暗示房價增長將大幅放緩。」「我們預計，房價將保持目前的強勁水平，但相對於過去兩年的增長速度將有所放緩。」

威爾士是英國2021年房價上漲最快的地區，漲幅為14.5%，至205,579英鎊。北愛爾蘭的房價也表現強勁，上漲10.6%，平均為170,946英鎊。

蘇格蘭的房價也持續上漲，上漲了9.7%，達到19.30萬英鎊，創下歷史新高。

在英格蘭，西北部是表現最強勁的地區，上漲了11.8%，至211,954英鎊，其次是西南部，上漲了11%，至287,774英鎊。

畢馬威（KPMG）英國基礎設施、建築和建築業務主管克羅斯比（Jan Crosby）表示：「住房需求繼續超過供應，這支撐着房價。開發商建屋速度不夠快，無法在強勁的市場上滿足消費，尤其是對於有户外空間的家庭住宅需求。」