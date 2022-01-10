新冠肺炎｜比利時捷克同有反對抗疫示威　未發生激烈衝突

歐洲新冠疫情持續升溫，政府考慮採取更嚴格的防疫限制。1月9日比利時布魯塞爾再有示威者走上街頭，抗議防疫限制措措施，但示威大致平靜，未有發生早前曾發生的激烈衝突。



法新社9日報道，示威者沿途高喊自由等口號，揮舞着「反對疫苗獨裁」的標語。警方估計約有5000人參與示威，遠較2021年11月超過3萬人的規模少。

遊行從布魯塞爾火車站開始，遊行至五十週年紀念公園附近結束。警察表示在遊行開始前已拘捕了11名攜帶爆竹的市威者，又在示威隊伍抵達紀念公園前拘捕30人。

警察又在通往歐盟總部的主要道路架設鐵絲網，還有無人機在上空盤旋及部署強力水砲車戒備。示威情況大致平靜，未有發生12月數次示威時發生的激烈衝突。

圖為1月8日，捷克布拉格一間疫苗接種中心。工作人員身穿布娃娃服飾，逗小孩接種疫苗。（AP）

在捷克布拉格，同日有示威者反對擴大接種疫苗措施，在溫瑟拉斯廣場集會抗議。他們質疑疫苗效用，並反對為孩童接種。捷克境內多個城市也爆發類似抗爭，但聲勢不如布拉格。

捷克新任總理菲亞拉（Petr Fiala）在12月上任時雖然一度暫緩強制接種措施，但隨着疫情惡化，不排除針對年齡群組強制接種疫苗，預料最遲2月中宣布相關決定。