印尼禁煤炭出口惹眾怒　政府仍未就解除決定

據財聯社報道，當地時間1月9日，一位礦業集團高管表示，印尼尚未就解除煤炭出口禁令做出決定，因為該國政府正在研究如何解決物流問題，這些問題使得印尼國內分銷煤炭仍存在困難。



由於印尼國家電力公司報告稱煤炭庫存處於危險水平，該國能源部在1月1日宣布暫停1月份的煤炭出口。

根據印尼政府制定的政策，其國內煤礦公司必須把年產量的25%供應給給印尼國家電力公司，並且價格遠低於市場價格，如果未達到要求，將受到相應的懲罰。

此舉在推高了煤炭價格的同時，還引起了煤炭業的強烈反對。印尼煤炭礦商協會（ICMA）呼籲政府取消這項禁令，並指出，印尼政府是在未與煤炭企業充分溝通的情況下，倉促做出了這一決定。

ICMA警告稱，如果印尼煤炭企業因政府禁令與國際買家產生糾紛，將損害到該國作為煤炭供應大國的聲譽。

印尼是全球最大的動力煤出口國，其2020年的出口量約達4億噸。

儘管印尼能源部承諾，將在1月5日之後重新審查煤炭出口禁令，但ICMA執行董事Hendra Sinadia表示，印尼海洋與投資事務協調部周日再次與煤炭和其他相關行業進行了會談，不過尚未就恢復出口做出任何決定。

印尼海洋與投資事務協調部部長Luhut Pandjaitan表示，該國發電廠的煤炭供應緊急情況已經結束，但政府仍需要繼續討論該領域的政策。

印尼的煤炭出口禁令已經引起了部分主要進口國的擔憂情緒，上周，日本駐雅加達大使館要求印尼能源部將高熱量煤炭排除在出口禁令之外，因為本地的發電廠無需使用這些煤炭。

韓國貿易部長呂翰九1月7日與印尼貿易部長舉行了視像通話，表達了對煤炭出口禁令的擔憂，並強烈要求與印尼政府合作，儘快恢復煤炭運輸。