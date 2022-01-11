繼斯里蘭卡後　厄瓜多爾尋求與中國重談債務

中國一帶一路債務危機問題持續發酵，繼斯里蘭卡向中國外長王毅當面提出債務重組的要求後，厄瓜多爾總統將訪華，當面向中國國家主席習近平提出重新談判債務問題的要求。



英媒厄瓜多爾外長奧爾金（Juan Carlos Holguin）1月10日表示，總統拉索（Guillermo Lasso）將於2月初訪問中國，就厄瓜多爾對中國的債務條款進行重新談判。

拉索計劃於2月3日訪問中國，以降低未來三年未償信貸的壓力。

拉索還將尋求與中國簽署一份諒解備忘錄，開始兩國雙邊貿易協定的談判，以及環境可持續性等其他議題。

談到厄瓜多爾總統即將對中國的訪問，奧爾金對媒體記者說，「問題是要以透明和直接的方式，處理我們當前的債務償還機制。」

他說：「這是國際社會廣泛關心的創新提議，我們相信中國將能夠接受其中一些機制。」

奧爾金說，厄瓜多爾欠中國的債務達50多億美元，其中大部分預定在未來三年內償還，這就是為什麼拉索將向中國國家主席習近平提出新的債務償還機制建議。

除厄瓜多爾外，斯里蘭卡此前也向中方提出尋求債務重組的要求。

2021年11月26日，無人機拍攝斯里蘭卡科倫坡港口城全景。這是中國「一帶一路」的重要項目。（新華社）

2022年1月9日，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在科倫坡會見了正式訪斯的中國國務委員兼外長王毅。

據英媒報道，斯里蘭卡總統辦公室在1月9日發布的一份聲明中稱，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩請求中國幫助其重組債務償還，以幫助斯里蘭卡應對不斷惡化的金融危機。

在1月10日的中國外交部例行記者會上，法新社記者提問稱，中方是否會同意斯里蘭卡提出的的債務減免請求？有人認為，斯里蘭卡經濟困難的部分原因是中國在斯合資項目造價昂貴、收益不佳。中方對此有何回應？

中國外交部發言人汪文斌回應稱，所謂中斯合作項目造價昂貴、收益不佳的說法完全不屬實。中斯合作是互利共贏的，受到斯各界歡迎。

至於斯方債務問題，汪文斌說，中斯建交以來，兩國始終相互理解、相互支持，中方一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助，未來也將繼續這麼做。相信在斯政府和人民團結努力下，斯里蘭卡一定能夠儘快克服暫時的困難，迎來新的更大發展。