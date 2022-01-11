N95美國CDC擬倡用　稱外科口罩擋不住Omicron　升呢真有必要？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron快速傳播，美國疾病控制及預防中心（CDC）計劃更新口罩指引，要求人們改用N95口罩或有同等防護級別的產品，藉此有效過濾Omicron病毒。但「口罩升級」真是必需嗎？



美國官員近期出席新聞發布會時已出現配戴更高級別口罩的「口罩升級」情況，被指反映出該國情嚴峻的程度。

2021年12月27日舉行的疫情例行記者會中，同場現身的白宮疫情首席顧問福奇（Anthony Fauci）及CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等高官佩戴的已不是一般外科口罩，而是可有效過濾微粒的N95口罩。

美國生物醫學高級研究與發展局（BARDA）前主管布萊特（Rick Bright）形容，在接種過完整兩劑疫苗，以及進行頻繁檢測的環境中，這些官員仍戴上N95，這似乎是在告訴普羅大眾：Omicron通過空氣傳播力強，一般口罩已不夠用。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月27日舉行的例行記者會中，白宮疫情首席顧問福奇（左）及CDC總監瓦倫斯基（右）等高層官員佩戴的已不是一般外科口罩，而是N95口罩。這被視為反映出美國疫情有多嚴峻。（AP）

將成民眾「新標配」？

美國傳有部份醫療中心或診所已要求到訪人士最好戴N95口罩。內部職員如見有人戴布口罩，或只以頭巾、頸巾等掩蓋口鼻，會向他們提供醫療用外科口罩。

（編按：標配是指一般或基本的裝備、標準的配備，或是符合最低標準的意思。）

部份州政府採納專家意見，已要求民眾改戴N95。康涅狄格州衞生局長朱塔尼（Manisha Juthani）2021年12月27日甚至宣布，將供應向全州居民供應N95。

美國新冠肺炎疫情：圖為2022年1月7日，美國加州一名第八班老師參加示威，要求學區全面提供N95口罩、提供每週一次的病毒檢測，以及實行遙距教學兩週，阻止病毒蔓延。（AP）

專家怎麼看？

美國維珍尼亞州科技大學病毒研究員馬爾（Linsey Marr）引述香港的研究稱，Omicron在人體呼吸道的複製速度比Delta快70倍，感染48小時後，病毒量就會激增，「這意味着只要吸入一口空氣，你就吸進Omicron。」光是佩戴布口罩或單層的口罩，不足以阻擋它。

美國喬治華盛頓大學的急症醫生和公共衛生教授溫麟衍（Leana Wen）稱，理想情況下，人們在人多擠迫的地方，「您應該戴上KN95或N95口罩」。她稱在口罩貼面以及某些材料（例如聚丙烯纖維）作為物理和靜電屏障，它們可更有助防止微小顆粒進入鼻子或嘴巴；它們必須貼合人的臉部，才能正常發揮作用。

溫麟衍稱：「面對這種通過空氣傳播的傳染性變種病毒，至少應該要戴到有3層外科醫療口罩，不過對許多人來說，這種即棄式的口罩並不適合臉型，因此可在外面另外戴一個布口罩來提高貼合度」。她再稱「大家真的應使用N95或KN95口罩」。

美國新冠肺炎疫情：圖為1月10日，美國芝加哥一間學校的學生放學。圖中可見，部學生未有佩戴口罩。（AP）

加拿大首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）也呼籲民眾不要戴布口罩了。她稱：「你不能只佩戴一層的布口罩。醫療用口罩更能過濾病毒，」但她也補充說，「即使是有3層（物料）的外科手術口罩也可能不足夠（去過濾病毒）。」她稱N95口罩更貼合人的臉型。