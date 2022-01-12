蘋果公司妥協　韓國App Store將可用第三方支付

當地時間1月11日，韓國通信委員會（KCC）表示，蘋果公司（Apple Inc.）已經提交了其合規計劃，將允許APP開發商在韓國提供第三方支付選項，並降低佣金費用。



據悉，若用户選擇第三方支付系統，蘋果的抽成比例將降低，而不是常見的30%。KCC稱，將與蘋果討論進一步細節，包括佣金費率和支付選項生效的確切日期。

據中國媒體財聯社報道，2021年8月，韓國國會通過了一項法案，使該國成為世界上第一個限制科技巨頭支付政策的國家。此前，蘋果和谷歌（Google）均強制AA開發商使用應用商店內置支付系統。

在法律的壓力之下，Google率先做出了妥協，該公司2021年11月宣布，將允許開發商使用其他支付系統，佣金費率也下調至11%，不過若用户使用Google Play內置的支付系統，抽成比例依舊是15%。

蘋果公司發言人表示，期待與KCC和開發商合作，探索一種有利於韓國用户的解決方案。

憑藉iPhone和iPad等移動設備龐大的裝機量，蘋果通過App Store收取的佣金收入為其帶來了巨大利潤。以遊戲為例，根據此前蘋果在與Epic Games的訴訟中披露的數據，蘋果App Store於2019年獲得了123億美元的營業利潤，其中游戲可讓該公司一年賺到85億美元。

據估算，蘋果在遊戲領域賺的錢甚至超過了Sony、微軟、任天堂以及動視暴雪（Activision Blizzard）四家公司在該領域利潤的總和。

近年來，各國反壟斷機構紛紛加大了對科技公司的監管力度，蘋果App Store未來的賺錢效率可能要降低了，除了韓國之外，美國、歐盟和日本等國家的監管機構均採取了措施來限制其App Store的支付規則。