有片︱韓國光州未完工高樓外牆崩塌　6人失蹤　附近居民疏散

韓國光州1月11日下午有一棟未完工的39層建築物外牆崩塌，造成至少6人失蹤、1人受傷，附近200多名居民要疏散。



據光州市消防部門指，1月11日下午約3時46分，一幢施工中的39層公寓發生外牆崩塌事故。施工現場為光州廣域市西區花亭洞現代IPARK。

10多輛汽車被埋

當時地盤工人正展開混凝土澆築工作，公寓23至34樓一側外牆突然倒塌，6名失蹤工人事發時或正在28至31樓安裝窗戶。在公寓高層工作的工人則無恙，其中3人疏散，3人獲救，包括一名受輕傷送院的工人。

報道指，事故還導致有10多輛在附近停泊的汽車被埋。

▼事發片段▼

[속보]광주 서구 아이파크 건설 중 붕괴



부디 다친 사람은 없길... pic.twitter.com/4S5sUBcCiy — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 11, 2022

附近居民質疑早有安全問題

警方和消防部門擔心建築物會再崩塌，打算完成安全檢查後，才再安排救援人員到場搜救。

當局仍在調查事故起因。韓聯社網站11日稱，有附近居民質疑事件不是意外，因公寓之前已發生安全問題，例如是磚石脫落、夾板墜落，但建築公司和地方政府也沒就此採取任何措施，建築公司還疑似想縮短工期。