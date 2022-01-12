朝鮮試射高超音速導彈　美國罕見下令部分飛機停飛

朝鮮宣布一周內兩次成功試射高超音速導彈，美媒披露，美國緊急停飛西海岸機場部分飛機。



據朝中社報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩1月11日觀摩了高超音速導彈試射工作，朝鮮國防科學院連續進行的2次試射均取得成功。

報道稱，從導彈載具上分離的高超音速滑翔戰鬥部在飛行600公里後再次滑翔騰飛，從初始射擊方位角到目標方位角旋轉機動240公里，命中了1,000公里外水域的靶標。

金正恩說，要從質和量兩方面持續加強朝鮮的戰略軍事力量，進一步大舉加快升級朝軍現代性鬥爭步伐，並激勵朝鮮國防科研部門在加強戰爭遏制力的事業中繼續取得良好成果。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，一名美國官員1月11日表示，在北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）發出朝鮮發射導彈的警報後，一些飛行員收到罕見停飛令，被勒令在短時間內停止飛行。

這位官員說，這並不是全國性停飛，可能是由一個地區空中交通管制設施發布。

據北美防空司令部首席發言人昆茲（Pamela Kunze）上尉稱，針對美國的潛在威脅，「北美防空司令部總部沒有發出任何警告」。

負責美國空中交通管制系統的聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）表示，地面停飛是出於安全考慮而做出的防範措施。

美國聯邦航空局在一份聲明中稱，「作為預防措施，周一（1月10日）晚上，美國聯邦航空局暫時暫停了西海岸一些機場的起飛。」

「不到15分鐘就恢復了全面運營。聯邦航空局定期採取預防措施。 就像我們在所有這些事件之後所做的那樣，我們正在審查這個地面站周圍的過程。」

美國國務院發言人1月11日表示，美國譴責朝鮮發射彈道導彈。

發言人說，這次發射違反了多項聯合國安理會決議，並對朝鮮的近鄰和國際社會構成威脅。

發言人也指出，美國仍然致力於對朝鮮採取外交方式，呼籲進行對話。「我們保衛大韓民國和日本的承諾仍然堅如磐石。」