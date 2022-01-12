參議院最長拉布紀錄24小時　拜登想改議事規則但有阻礙｜新聞背後

美國總統拜登（Joe Biden）呼籲參議院修改議事規則，希望能制止共和黨議員「拉布」，以讓民主黨的投票權改革法案通過。對於香港人來說，議會內的拉布事件並不陌生，在美國國會也不時出現，只是拜登這次希望更改規則的如意算盤，也不是那麼輕易，黨內部份議員反對。



什麼是拉布？

美國的拉布稱為「Filibuster」，根據國會參議院議事規則，沒有限制議員發言時間，因此反對議員可以用盡所有方法拉布，阻礙議案通過。美國史上最長的「拉布」發生在1957年，當年仍屬民主黨（1964年轉往共和黨）的參議員瑟蒙德（Strom Thurmond）為阻止民權法案通過，獨力演講24小時18分鐘。

圖為1月11日，拜登在在亞特蘭大莫爾豪斯學院和及亞特蘭大大學中心演講，呼籲支持修改參議院議事規則。（AP）

為阻止無了期的拉布，美國議會也定下「剪布」規則，在1917年議事規則訂明有三分之二議員投票通過便能終止辯論，這個比例在1975年減至五分之三，亦即是「剪布」門檻為60票。

儘管接近20小時的拉布情況不常見，但拉布次數隨着近年兩黨分歧愈大而次數增加。在1969年至1970年立法年度，只剪過6次拉布；在2019至2020年立法年度則大增至298次。

為何要修改議事規則？

拜登領導的民主黨在參議院僅佔50席，與共和黨議席數目相同。儘管在簡單議案上，民主黨可以憑參議院議長（即副總統賀錦麗）的一票，以51票比50票通過。但在不少議案，執政黨還有可能面對拉布問題，民主黨需額外取得10名共和黨員「倒戈」，才能剪布。

民主黨控制的眾議院即使通過議案，但若在參議院得不到共和黨的支持，仍然會受到阻撓，就如這次的投票權改革法案，拜登希望透過法案糾正在2020年總統大選曾出現過的問題，包括允許美國可郵寄投票，提早投票和使用投票箱，改革選舉財務法等，但就遇到「拉布」問題。

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圖為1月6日，美國國會，參議院多數黨領袖舒默，就2021年國會衝擊事件一週年發表講話。（AP）

議事規則曾修改過嗎？

美國國會的議事規則曾被修改，包括在2013年，民主黨取消了大多數行政職位提名人選（最高法院人選除外）的60票投票門檻，到了2017年，共和黨又取消對最高法院人選的同一投票門檻。

在美國政壇，要修改議事規則並不需要60名議員支持，但拜登想修改也不是那麼容易，因民主黨內有兩名議員西弗吉尼亞州議員曼欽（Joe Manchin）及亞利桑那州的議員希尼瑪（Kyrsten Sinema）表明反對。他們稱若降低剪布門檻，將在未來共和黨掌權事讓他們肆無忌憚的推行不合理法案。

拜登過去長年擔任參議員期間，也支持拉布，拜登解釋轉軚是因共和黨把拉布變成「武器」阻撓議事，令參議院失能。

民主黨內部正就相關協調展開討論，以尋求曼欽與希尼瑪改為支持議案。