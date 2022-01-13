美國民主黨擬就俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁　草案獲白宮支持

美國民主黨公布最新制裁俄羅斯的法案，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。



據美國《華盛頓郵報》報道，針對如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國民主黨參議員1月12日將向國會提交一份對俄羅斯的制裁草案，其中包括針對俄羅斯總統普京個人的制裁，這項工作得到了白宮的支持。

根據美國最新對俄羅斯制裁措施草案，若俄羅斯對烏克蘭採取具有敵對性質的侵略行動，美國將對俄羅斯軍方及俄政府高官實施全面制裁，其中包括俄總統普京、俄政府高級領導層和俄羅斯關鍵銀行系統。

最新制裁還將針對為俄提供安全訊息系統的有關俄羅斯公司，如SWIFT（環球銀行金融電信協會），據悉，俄羅斯銀行利用SWIFT與其他金融機構交換關鍵訊息。

美國最新對俄羅斯制裁草案還包括幫助加強烏克蘭安全的條款。草案稱，北溪2號管道是「俄羅斯聯邦惡意影響的工具」，並鼓勵美國「考慮所有可用的和適當的措施」，以確保該管道不會啟動和運行。

美國參議院外交關係委員會主席、民主黨人梅南德斯（Robert Menendez）領導發起這項對俄羅斯的制裁措施草案，已得到白宮支持。

梅南德斯1月12日發表聲明稱，美國最新對俄羅斯制裁草案中規定的懲罰措施「清楚地表明，在俄方發出有關重新入侵烏克蘭的威脅時，美國參議院不會袖手旁觀」。

梅南德斯說，這項立法向俄羅斯發出了一個明確的訊息：普京不需要讓他的整個經濟崩潰，也不需要犧牲自己人民的生命來徒勞地改寫歐洲地圖。

另外，英媒1月12日引述拜登政府一名高級官員稱，美國已經基本確定在俄羅斯入侵烏克蘭時對其實施制裁的選項，並準備一旦有坦克出動，便即時實施制裁。

其他消息人士則稱，美方與歐洲和亞洲盟友和夥伴的討論，包括正在考慮的一系列貿易限制。這或會影響到美國出口到俄羅斯的產品，以及受美國管轄的一些外國製造的產品。