美國會議員致函國際奧委會　要求保證北京冬奧制服不涉強迫勞動

北京冬奧會制服使用了「強迫勞動」？美國國會議員致函國際奧委會（IOC）表達擔憂，要求提供有關證明。



據英媒報道，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）1月12日致函國際奧委會，對北京冬奧會期間強迫勞動生產隊服的問題表示關注。

CECC表示，擔心安踏體育和恆源祥集團使用的棉花來自新疆維吾爾自治區，上述企業與國際奧委會簽訂了隊服生產合同。

信函稱，新疆地區生產的棉花「是強迫勞動和發生在那裏的系統性壓迫的同義詞」，又指「強迫勞動在該地區針對維吾爾族和其他主要穆斯林族群的種族滅絕中扮演着不可或缺的角色。」

2022年1月10日，北京冬奧會主媒體中心大廳內的情景。（新華社）

信中稱，由於安踏體育和恆源祥集團仍在使用新疆地區生產的棉花，因此有一種令人擔憂的可能性，即國際奧委會人員或其他參加2022年北京冬奧會的人員將穿着被「強迫勞動」污染的服裝。

CECC要求國際奧委會公開恆源祥集團向國際奧委會提供的「證明生產過程中沒有使用強迫勞動」的「原產地證明」。

CECC還要求國際奧委會就安踏體育保證其產品不是通過「強迫勞動」生產做出公開解釋。