拜登強制大企業員工接種疫苗　美國最高法院駁回命令

美國最高法院駁回1月13日總統拜登（Joe Biden）針對大型企業員工的強制接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗以及定期進行病毒檢測的政策，但批准要求幾乎所有醫療保健工作者的疫苗接種強制令。



拜登2021年9月宣布100人以上公司員工須接種疫苗，或是每週接受病毒檢測。2022年1月13日，3名最高法院自由派大法官對此支持，但在6名保守派大法官阻擋下不過關。

最高法院的法官聽取近4個小時的辯論，最終裁定依據國會沒賦予職業安全和衛生署（Occupational Safety and Health Administration，OSHA）頒佈此類命令的權力為由，駁回有關命令。OSHA隸屬美國勞工部。

拜登稱對法院決定失望，他發聲明稱：「我感到失望的是，最高法院選擇阻止對大型企業員工提出的常識性的、救人性命的要求（common-sense life-saving requirements），這些要求完全建基於科學和法律的之上。」

針對一些衛生保健工作者的疫苗接種強制令，則在最高法院以5票比4票過關，保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）和大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）加入3名自由派大法官的陣營並投下贊成票。