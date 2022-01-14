俄稱外交途徑已走入死胡同　波蘭：歐洲面臨30年來最大戰爭風險

俄羅斯與西方國家就烏克蘭問題舉行了三場談判，從會後透露的訊息來看，危機並未得到緩解。波蘭外交部長稱歐洲正處於30年來最接近戰爭的險境。



英媒稱俄羅斯稱尚未放棄外交，但軍事專家正在準備其它選項，以防烏克蘭的緊張局勢無法解決。俄羅斯拒絕改變其在烏克蘭附近增兵的局面，並警告說，如果西方無法滿足其要，將對西方安全造成不確定的後果。

，俄羅斯表示，他們在試圖說服西方阻止烏克蘭加入北約，以及讓歐盟停止擴張時，談判「走進了死胡同」，美國認為俄羅斯的要求「行不通」。

「現階段真的令人失望」，俄羅斯駐歐洲安全與合作組織（歐安組織）代表盧卡舍維奇（Alexander Lukashevich）說。

據報道，白宮表示俄羅斯入侵烏克蘭的威脅仍然很高，美國駐歐安組織大使卡本特（Michael Carpenter）在維也納與俄羅斯會談後表示：「戰爭的鼓聲響亮，言辭變得相當尖鋭。」

2019年10月31日，基輔，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，右）與到訪的北約秘書長斯托滕貝格（Jen Stoltenburg，左）在會晤結束後共同出席新聞發布會。（Getty Images）

半島電視台1月13日報道，隨着對危機升級的擔憂加劇，旨在緩解俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的談判似乎註定要失敗。俄羅斯稱，與美國和北約的談判「不成功」，並表示談判在原則性問題上仍存在分歧。

報道稱，俄羅斯要求西方提供具有法律約束力的承諾，即北約永遠不會允許烏克蘭成為其成員，並且要求中歐和東歐的前共產主義國家退出北約。

據報道，在1月13日的歐安組織會議上，波蘭外交部長拉烏（Zbigniew Rau）警告說，由於目前的緊張局勢，歐洲比30年來任何時候都更接近戰爭。「幾個星期以來，我們一直面臨着東歐軍事升級的可能」，拉烏說。

2022年1月10日，美國副國務卿舍曼（左）與俄羅斯副外長里亞布科夫（右）於瑞士日內瓦出席美俄戰略安全對話。（AP）

據俄羅斯衛星通訊社1月13日消息，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯希望繼續與美國對話，俄羅斯從不缺乏對話的意願，但不會為了對話而對話，需要具體的結果。佩斯科夫說：「談判是為了對提出的具體問題獲得具體答案。」