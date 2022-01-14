俄羅斯外長：美英曾承諾北約不擴張

就北約停止東擴以及承諾烏克蘭不會加入北約等問題，俄羅斯與美國及北約三方展開了一系列談判，但至今未取得任何進展。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1月13日表示，美國和英國此前曾向莫斯科許諾北約不會擴張。



據俄羅斯衛星通訊社2022年1月13日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，美國和英國此前已經向莫斯科許諾北約不會擴張。

拉夫羅夫在2022年1月13日接受第一頻道採訪時表示：「就有關北約不擴張的問題，他們已經做出許諾。時任美國國務卿貝克（James Addison Baker）曾於1990年2月和5月向前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Sergeyevich Gorbachev）表示，軍事基礎設施不會超越奧得河以東一英寸。」

拉夫羅夫還表示，之後時任英國首相馬卓安（John Major）回答蘇聯當時的國防部長亞佐夫（Dmitry Yazov）的直接提問：「我們是否可以擔憂當時波蘭、匈牙利積極加入北約的反應」時，馬卓安也表示，沒有任何相關計劃。

德國右翼政黨「另類選擇黨」（AfD）議員科特（Steffen Kotre）於1月12日表示，俄羅斯要求北約禁止烏克蘭加入的提議有其正當性。

科特稱：「冷戰結束後，北約不顧協議向東擴張，越來越接近俄羅斯邊境，美國在各種地方設立軍事基地，俄羅斯因此陷入了困境。俄方理所當然地對此感到厭惡，堅持讓北約不吸納烏克蘭是正當的。」

科特補充說，北約和美國關於北約不會進一步向東擴張的保證「應該跟上」，因為俄羅斯有過「負面經驗」。

他回憶起1962年的古巴導彈危機，當時在美國要求停止其「威脅性行動」後，蘇聯放棄了在古巴部署進攻性核武器的想法。

2022年1月10日，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman，左）與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov，右）於瑞士日內瓦出席美俄戰略安全對話。（AP）

俄羅斯於2021年12月向北約和美國提交了一份安全保障協議草案。其中一些條款包括北約保證不向東擴張，在相互射程範圍內不部署中程和短程導彈，以及禁止烏克蘭和其他前蘇聯加盟共和國加入北約。

近日，俄羅斯，美國，北約三方分別就上述安全保障協議進行了三場對話，但效果並不理想，核心問題絲毫沒有進展。