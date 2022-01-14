習近平將出席世界經濟論壇視像會議並演講

中國外交部發言人華春瑩1月14日宣布︰應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）邀請，國家主席習近平1月17日在北京出席2022年世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）視像會議並發表演講。



最近兩年WEF年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而延期或取消，惟主辦單位也在2022年初邀請包括習近平在內多國領袖、官員、機構主管及商界領袖等參加會議。

是次會議在17日至21日舉行。

WEF網站資料顯示，是次會議焦點議題是氣候變遷、疫情恢復、經濟和社會復蘇和全球合作等。

日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等多國高官或領袖都將出席。其他與會者包括聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等。

習近平、岸田文雄、莫迪、古特雷斯、世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界貿易組織（WHO）秘書長伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）等都獲邀發表演說。