北京冬奧｜美國傳在中國周邊軍演　北京籲遵守奧林匹克休戰精神

2022年北京冬季奧運會開幕已經進入倒計時，中國外交部發言人汪文斌1月14日回應，美國或於北京冬季奧運會期間聯合盟友在中國周邊軍事演訓。



據中國外交部網站1月14日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會。有記者提問，2021年聯合國通過北京冬季奧運會奧林匹克休戰協議，敦促各國在北京冬季奧運會前後休戰並停止敵對運動。但有動向表明，美國可能會同盟友於北京冬季奧運會前後和期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動。請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，北京冬季奧運會是體育盛事，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之下，各國都應該踐行更高、更快、更強、更團結的奧林匹克格言，通過一屆成功的冬奧會，為人類合作、共克難關帶來希望。

汪文斌強調，北京冬季奧運會奧林匹克休戰決議是第76屆聯大協商一致通過的，反映了聯合國所有成員的共識。這份決議敦促各國在北京冬季奧運會開幕前7天到北京冬殘奧會閉幕後7天，遵守奧林匹克休戰並停止敵對行動，呼籲各國努力促進和平與人類相互了解。各方切實遵循這一精神，既是責任和義務，也是國際社會的共同期盼。

按計劃，2022年北京冬季奧運會將於2月4日至2月20日舉行，殘奧會將於3月4日至3月13日舉行。