慎入｜野鹿潛伏草叢突然「暴衝」施襲　鹿角插眼獵人血流披面

在國外許多人相當熱衷於打獵，通常野生動物看見持槍的獵人都會逃跑，但有一隻鹿卻不太尋常。



日前一名網友在IG分享獵人被鹿攻擊的影片，牠像一頭猛獸似地潛伏草叢中，然後突然衝出攻擊，導致獵人眼睛被鹿角直插，當場血流不止，這段「獵人反被獵」的影片讓網友看得心驚膽戰。

如猛獸潛伏草叢再突襲 過程與獵人傷勢同樣嚇人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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國外網友伯特捷（Andrew Boetjer）在IG上分享一場可怕的狩獵意外，只見一名獵人手持來福槍，並隨身帶着射擊計時器出外打獵，他瞄準隱身在草叢中的一隻野鹿，沒想到這頭野鹿卻突然跳出暴衝，讓這名獵人猝不及防，直接用眼睛去抵擋了鹿角攻擊，當場被撞倒在地。

由於鹿角直接插進獵人一隻眼睛，導致他血流如柱，連來福槍上都是血跡斑斑，獵人眼睛上還留下一條長長的疤痕，整隻眼睛相當瘀腫。伯特捷提醒，這就是為什麼牠們被稱為「野生」，而且戴眼罩一點都不酷，「所以盡量不要用臉擋鹿角」。

網友看到影片後紛紛留言，有人表示「這個傷勢太嚴重，這就是為什麼在野外需藥隨身帶醫療包」、「麋鹿獵殺人類！糟糕的一天！」、「天哪，我昨晚才剛看了電影《鹿魔》（Antlers，另譯「血魔獸」）現在我更怕了，希望他沒事」。

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