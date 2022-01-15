華裔教授陳剛被指隱瞞與中國關係　美國檢方傳將撤銷控罪

美國麻省理工學院華裔教授陳剛被指向能源部申請資助時沒披露與中國政府關係，被美國政府拘捕和起訴。英媒引述一位知情人士1月14日透露，檢察官已建議美國司法部撤銷對麻省理工學院（MIT）教授陳剛的指控。



陳剛被控在申請聯邦撥款時隱瞞了他與中國的關係。

美國檢方對陳剛的審查發現，起訴書中的許多所謂「通中」的指控都站不住腳。

陳剛出生在中國，是機械工程師和納米技術專家。波士頓的聯邦檢察官決定尋求駁回針對陳剛的案件。

英媒稱，這是美國司法部打擊美國研究領域內部中國影響力的行動遇到的最新挫折。

美國《華盛頓郵報》稱，這標誌着美國政府所謂「中國行動計劃」的「最觸目的挫折」。

這位知情人士說，波士頓檢察官最近幾週根據新的訊息建議駁回此案，並補充說，美國司法部尚未做出最終決定。

陳剛被指控在申請美國能源部撥款時，沒有披露他作為中國政府的「海外專家」和深圳南方科技大學顧問委員會成員等訊息。

陳剛的凱利（Brian Kelly）上星期說：「他（陳剛）的申請沒有遺漏任何重要內容，而政府的好幾項指控完全就是錯誤的。」

2021年1月14日，陳剛在其位於馬薩諸塞州劍橋市的家中被捕。據《紐約時報》報道，陳剛被捕後的10天裏，MIT校長及160多名教職員工簽署公開信，聲援陳剛。