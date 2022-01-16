美國德州猶太教堂挾持人質案　疑犯死亡所有人質安全獲釋

美國德州科利維爾（Colleyville）一間猶太教堂1月15日發生挾持人質事件，男疑犯與警方對峙10多個小時後死亡，所有人質亦已安全獲釋。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，疑犯在東岸時間下午6時釋放其中一名人質後，人質救援隊於晚上9時衝入肇事猶太教堂內，成功救出其餘3名人質。CNN指，現場記者聽到一聲巨響後，從猶太教堂的方向傳來一陣短而快速的槍聲，未知疑犯是否與警方爆發槍戰。

科利維爾警察局長米勒（Michael Miller）在15日晚上舉行新聞發布會，證實疑犯已經死亡。他指，所有人質都是成年人，雖然他們已經安全獲釋，但現場仍未安全，因為炸彈技術人員正在現場工作。

達拉斯聯邦調查局（FBI）負責人德薩諾（Matt DeSarno）表示，當局已經確定疑犯身份，但目前無法公開他的身份。德薩諾稱，沒有跡象顯示事件存在威脅，又指疑犯所針對的事件，並非要特定威脅猶太社區。當局會進一步調查疑犯的聯繫方式和動機。

白宮發表聲明稱，總統拜登（Joe Biden）讚揚執法人員今次的拯救人質行動，並譴責反猶太主義，「讓我對任何打算散佈仇恨的人說清楚，我們將反對反猶太主義和極端主義在美國崛起。」

肇事的猶太教堂當時正舉行彌撒，並在Facebook直播，期間聲稱帶有炸彈的持械疑犯闖入，並挾持4人。