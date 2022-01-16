微軟稱黑客現蹤烏克蘭政府電腦系統　惡意軟件偽裝成勒索軟件

在俄烏邊境局勢緊張之際，微軟（Microsoft）1月15日警告稱，在烏克蘭政府機構以及烏克蘭的私人電腦網絡中發現「破壞性惡意軟件」，它偽裝成勒索軟件，卻沒讓人支付贖金的管道，目的應是造成最大的破壞而非為索款。



微軟15日在一個網誌指出，微軟威脅情報中心（MSTIC）調查人員發現「破壞性惡意軟件」，首見於1月13日，受影響的包括烏克蘭多個政府部門、非牟利機構及資訊科技公司等。

調查人員稱這惡意軟件偽裝成勒索軟件，一旦被觸動便會將電腦的功能及數據凍結，要求受害人付贖金。但奇怪的是，它沒有接收錢的機制。調查員因此認為，軟件目的是造成最大的損害，但不是為了錢。

微軟稱未能找出是誰置入軟件，但看來不是調查員曾見過的襲擊者。公司又稱根據襲擊的規模，相信這代表系統設於烏克蘭的政府機構、非牟利機構及企業面對的風險增加。

微軟發布網誌時，正值烏克蘭14日稱遭黑客攻擊，外交部及教育部等網站一度暫停服務之際。但外界暫時未知，網站受襲與微軟的發現是否有關。

烏克蘭稱「網站事件」幕後黑手是白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）。該國一名高級保安官員稱，不法之徒所用的惡意軟件，曾為一個與俄羅斯情報部門有聯繫的組織所用。