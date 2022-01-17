樂施會：新冠肺炎疫情期間　世界10大富豪財富翻了一番

慈善機構樂施會（Oxfam）1月17日發表一份報告稱，隨着貧困和不平等的加劇，在新冠病毒大流行的頭兩年裏，世界十大最富有者的財富翻了一番。



據英國廣播公司（BBC）1月17日報道，在世界經濟論壇（World Economic Forum）主持召開的世界領導人小型線上峰會之前發布的簡報中，樂施會表示，自2020年3月以來，全球最富有的10人的總財富已經翻了一倍多，這些首富們的財富從7000億美元躍升至1.5萬億美元，平均每天增長13億美元。

樂施會的報告顯示，亞太地區的億萬富翁總數從2020 年3月的803人增加到2021年11月的1087人，增長了近 30%，這些億萬富翁的財富也膨脹了74%。

報告還顯示，2021年印度億萬富翁人數增加了40人，達到142人，超過了法國、瑞典和瑞士的總和。這些億萬富豪的總財富達到近7200億美元，超過印度最窮40%人口的財富總和。

樂施會是一個致力於減輕全球貧困的慈善組織聯合會。樂施會說，在這場大流行期間，億萬富翁的財富增長超過了過去14年的水平，當時世界經濟正遭受自1929年華爾街崩盤以來最嚴重的衰退。

馬克·貝佐斯(左)在聽他的哥哥傑夫·貝佐斯（右）講述他們從德克薩斯州範霍恩附近的航天機場發射升空後的經歷。(美聯社)

它將這種不平等稱為「經濟暴力」，並表示，由於缺乏醫療保健、基於性別的暴力、飢餓和氣候變化，不平等每天導致2萬1000人死亡。

樂施會行政總Danny Sriskandarajah稱，「今年，發生的事情超出了規模，」他說。「在這場大流行期間，幾乎每天都有新的億萬富翁誕生，與此同時，由於封鎖、國際貿易減少、國際旅遊減少，世界99%的人口的狀況變得更糟，因此，又有1.6億人陷入貧困。」

樂施會敦促進行稅收改革，為全球疫苗生產、醫療保健、氣候適應和減少基於性別的暴力提供資金，以幫助拯救生命。

樂施會的報告是基於《福布斯億萬富翁榜》（Forbes billionaire List)和瑞信（Credit Suisse）年度全球財富報告（Global Wealth report）的數據撰寫而成。報告展示2000年以來全球財富的分佈情況。

《福布斯》將世界十大富豪列為：特斯拉和SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）、Google創辦人佩奇（Lawrence Edward Page）和布林（Sergey Brin）、Meta的朱克伯格（(Mark Zuckerberg）、微軟前行政總裁蓋茨（Bill Gates）和鮑爾默（Steve Ballmer）、甲骨文前行政總寰艾利森（Larry Ellison）、美國投資者巴菲特（Warren E. Buffett）以及法國奢侈品集團LVMH的總裁阿爾諾（Bernard Arnault）。