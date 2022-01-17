英國被揭在華為內部安插情報人員　中國批英屈服於某國

英國被曝在華為內部安插情報人員進行全面檢查，確認華為沒有任何威脅，然而卻迫於美國壓力，禁用華為設備。對此，中國外交部回應稱，英方出於政治私利屈服於某國，損人不利己。



在2022年1月17日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應記者相關問詢時做出上述表態。

趙立堅表示已注意到了相關的報道，和大家一樣，他也想聽一聽英國方面對此做什麼解釋。

趙立堅稱，他還注意到英國媒體近日評論說，英國封殺華為的決定將導致英國的5G建設目標大大推遲。時任英國數字、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，禁用華為設備將使英國5G建設滯後2年至3年。英國牛津研究院調查顯示，限制華為這樣的關鍵設備供應商進入英國5G基礎設施建設市場，將導致未來10年英國相關網絡部署成本提高9%至29%。

趙立堅指出，英方一些人和勢力出於政治私利屈服於某國，泛化國家安全概念，打壓中方特定企業，卻讓本國民眾承擔無緣5G高科技的苦果。「這完全是損人不利己。」

據中國央視網2022年1月15日消息，2021年11月，新加坡前外交官馬凱碩透露，一位英國企業高管稱，英方在華為內部安插情報人員進行全面檢查，確認華為沒有任何威脅。而且英國最初選擇了華為，但幾個月後迫於美方壓力「投降」。