北京冬奧｜俄羅斯談普京訪華　稱中國高度重視衛生與安全

2022年北京冬季奧運會開幕已經進入倒計時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）1月17日談訪華指出，中方高度重視安全問題。



據俄羅斯衛星通訊社1月17日報道，佩斯科夫回答記者提出的有關抗擊Omicron（奧密克戎毒株是否會影響普京訪華計劃的問題時提到，普京的中國之行正在準備，中國朋友高度重視衛生安全保障問題。「中國之行正在準備中，是在非常非常艱難的條件下準備的。當然，我們的中國朋友在確保衛生安全方面表現出了最大的關注，在這方面提出了額外的衛生安全要求，我們與中國夥伴在就此交換意見。接下來在行前幾週會怎樣，上帝保佑，一切能夠按計劃進行，至少我們在準備」。

普京與中國國家主席習近平多次互訪。圖為2016年6月25日，俄羅斯總統普京訪華，出席歡迎儀式。（Getty）

在回答中國之行的規格是否可能受到嚴格限制的問題時，佩斯科夫強調，目前正在為全面會談做準備。

佩斯科夫說：「我們目前在為全面會談做準備，將有一個代表團，此外，普京將出席2022年北京冬季奧運會開幕式。這就是我們正在準備的東西。再次重申，我們準備積極靈活地行動，因為正如你所見，情況在迅速變化，要迅速應對。」

此外，佩斯科夫還披露，克里姆林宮計劃讓少數記者隨行。

按計劃，2022年北京冬季奧運會將於2月4日至2月20日舉行，殘奧會將於3月4日至3月13日舉行。