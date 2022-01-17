習近平出席世界經濟論壇視像會議：歡迎各種資本在華合法經營

中國國家主席習近平1月17日在北京出席2022年世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）視像會議並發表演講。 ​​​​這也是中國領導人今年出席的首場多邊外交活動。



習近平17日晚稱，中國將堅定不移推動高質量發展，經濟總體發展勢頭良好，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，對中國經濟發展前景充滿信心；歡迎各種資本在中國合法依規經營，為中國發展發揮積極作用。

他稱，當今世界正在經歷百年未有之大變局，時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期，「（我們）要在危機中育新機、於變局中開新局。」

習近平說，主要經濟體要樹立共同體意識，強化系統觀念，加強政策信息透明和共享，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏，「主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。」

他並稱，全球低通脹環境發生明顯變化，複合型通脹風險正在顯現；要探索常態化疫情下的經濟增長新動力，推進跨境貿易便利化。

他說同時要在充分協商基礎上，為人工智能、數據經濟打造各方普遍接受、行之有效的規則；要堅持共同但有區別的責任原則，在發展框架內推進應對氣候變化國際合作。

此外，他還提到，中國將在推進新能源可靠替代過程中逐步有序減少傳統能源，確保經濟社會平穩發展。

習近平同時宣布，中國將再向非洲國家提供10億劑新冠疫苗，向東盟國家提供1.5億劑疫苗。

2021年1月25日，習近平出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會並發表特別緻辭。（新華社）

據此前中國外交部1月14日公布︰應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）邀請，國家主席習近平1月17日在北京出席2022年世界經濟論壇視頻會議並發表演講。是次會議在17日至21日舉行。

近年來，WEF年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而延期或取消。2022年初主辦單位邀請包括習近平在內多國領袖、官員、機構主管及商界領袖等參加會議。

WEF網站資料顯示，會議焦點議題是氣候變遷、疫情恢復、經濟和社會復甦和全球合作等。

日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等多國高官或領袖出席。其他與會者包括聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等。

習近平、岸田文雄、莫迪、古特雷斯、世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界貿易組織（WHO）秘書長伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）等都獲邀發表演說。