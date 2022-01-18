專家：中國將成為中東地區主要政經玩家

中國舉行與中東國家部長級會晤成果有二，其一雙方將建立戰略夥伴關係。其二確認西方就新疆人權問題所展開的反華攻勢對雙方政經合作沒有影響。



綜合媒體1月17日報道，上周，中國外長王毅與巴林、科威特、阿曼、沙特、土耳其外長以及海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長舉行了談判。此外，上周日程還有中國與伊朗外長談判。

中國外長跨年非洲之行後，立即加大中東外交力度，這已成為三十多年來的傳統。此次王毅訪問了厄立特里亞、肯尼亞、科摩羅群島、馬爾代夫和斯里蘭卡。

中國與中東國家近一周的談判，很大程度上是中國與本地區去年外交接觸的延續。2021年3月，王毅訪問了伊朗、阿聯酋、沙特、巴林、阿曼和土耳其。

俄羅斯政治學家、東方問題專家斯塔尼斯拉夫・塔拉索夫在出，中國清楚地確定了自己在該地區的可靠朋友圈，準備為誰提供政治和經濟上的支持，從哪裏期待對其關切問題的理解。

他說：「這是中國外交實踐中的獨特現象，中方已成功與地區夥伴搭建起密集的外長級磋商。北京不僅在中東而且在全球的影響力都在增加，已成為實實在在的能做出決策的力量中心之一，對全球進程產生影響。中國與地區夥伴協調自己的努力與立場，因為其周邊局勢、亞洲以及阿富汗、伊朗和波斯灣的局勢在不斷變化。美國的地區影響力在下降，歐洲也無力且永遠無法填補所形成的真空。」

2022年1月11日，國務委員兼外長王毅在江蘇無錫會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫。（中國外交部）

西南大學伊朗研究中心主任冀開運教授指出，中方長期堅持推動中東地區和平發展的戰略方針，不謀取自己的狹隘利益，這是中國部長與中東國家同事所有會晤中有共同點。

他說：「中國正在推行『一帶一路』建設，而倡議本身具有包容性，講究共商、共建和共享。另外，中國在中東廣交朋友，與伊朗交往並不意味着與沙特對立，與土耳其交往也不表示與以色列對立。就中東地區事務而言，中方主張多幫忙、多建設，而不是干涉其中。」

中國與波斯灣國家計劃近期建立戰略伙伴關係，這是王毅外長與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫談判中的主要共識之一。該組織負責人首次對華進行了訪問。雙方認為，將接觸提高到戰略夥伴層面，能更有效地應對全球挑戰。

俄羅斯科學院東方學所現代東方問題研究中心高級研究員瑪利亞·帕霍莫娃指出，戰略伙伴關係將推動各方儘快完成自由貿易談判。

她說：「中國與波斯灣國家的接觸已相當緊密。對雙方來說，是優選方向。計劃建立戰略夥伴關係，不僅僅與強化安全問題協作相關。對中國來說，也是在推動該地區國家成為最有利的投資合作主體。將政治關係提升到戰略級別，可消除自貿區談判中的壁壘，輕鬆解決相互貿易增長中的障礙。」

阿拉伯各王國外長以及土耳其外長訪華，是在西方國家不斷攻擊新疆人權問題背景下進行的。伴隨北京冬奧會的臨近，對華攻擊也在加劇。而海灣國家外長訪問北京表明，該地區與西方批評北京保持距離。甚至土耳其外長查武什奧盧在其推特頁面上寫道，已向中國表示對維吾爾人問題的關切，但這並不妨礙他將中國稱為土耳其的優先經濟夥伴。外長向中國建議發展核能領域大項目合作，並表示，對組織外匯交易互換進程感興趣。