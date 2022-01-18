日本斥資逾4億研發電磁炮　對抗高超音速導彈

日本防衛省決定，2022年度正式研發電磁軌道炮，用這種高速武器對抗高超音速導彈和艦船。



據日本時事通訊社2022年1月16日報道，日本防衛省在2022年度預算案中提出投入65億日圓（約4.4億港元）用於電磁炮研發，打算7年後實現實用化，主要用於攔截速度為音速5倍及以上的高超音速導彈，同時也可用於攻擊艦船。

時事通訊社報道稱，防衛省在2016年度補充預算中投入了10億日圓（約6797萬港元）着手研發電磁炮，已經進行相關試驗，速度達到每秒2,297米，是音速的將近7倍。

如今，防衛省認為這種武器將成為改變戰略態勢的「撒手鐧」，因而決定大幅增加預算。

日本近年來在軍備建設方面大踏步向前，其中，在電磁炮領域的發展尤為明顯。

電磁炮耗電量巨大，開發可安裝在車輛或艦船上的小型化電源裝置是研製難題之一。美國軍方研發電磁炮十多年，至今沒有實現實用化，在2022財年決定停止經費投入。

日本《產經新聞》1月10日援引一名防衛省官員的話稱，美方「已經達成技術目標」，但在研製艦載小型大容量電源裝置方面陷入困境，而日方在電源技術開發方面領先美方。

為配合電磁炮項目，防衛省打算進一步向電源裝置研製投入資金，並表示不排除與美軍共同研製電磁炮。

電磁炮以電磁力而不是火藥推動彈丸，具有速度快、射程遠等特點。不過，電磁炮炮彈雖然速度快，卻只能直線飛行，面對彈道可變的高超音速導彈，攔截有效性其實有限。