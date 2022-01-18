李克強與朔爾茨通電話　冀中德加強合作推動中歐關係

中國國務院總理李克強1月17日下午在中南海紫光閣應約，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）通電話，就中德加強多邊領域合作，以及共同關心的國際地區問題交換意見。



根據中國外交部網站1月17日發布的消息，李克強與朔爾茨通話時表示，中方願與德方儘早舉行新一輪中德政府磋商，讓中德務實合作的「超級發動機」推動兩國合作升級，希望雙方在先進製造業、服務貿易、數字經濟，以及應對氣候變化等領域深挖合作潛力，培育中德合作新的增長點。

他又稱，在德的2000多家中國企業和在華的7000多家德國企業是兩國合作的「生力軍」，中德兩國政府要致力為這些企業投資興業營造公平、非歧視的良好環境，也希望德方以更加開放的心態對待中方企業。

李克強指出，中歐是世界舞台上兩大重要力量，擁有廣泛共同利益。要從長遠的角度、以更廣闊的視野把握好中歐關係，相互尊重、平等相待，推動中歐關係平穩健康發展，亦希望德方繼續為中歐合作和關係發展發揮積極影響。

朔爾茨則表示，德方十分重視德中關係，堅持一個中國政策，願與中方積極籌備好新一輪德中政府磋商，進一步深化經貿、應對氣候變化、防控疫情等領域合作。德方過去、今後都致力於推動歐中關係健康發展，冀歐中投資協定能夠早日生效。