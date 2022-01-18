5G影響飛行安全？　航空公司警告「只差200MHz」很危險｜新聞教室

美國多間航空公司1月17日聯署致函，警告美國交通部及聯邦航空管理局（FAA），要求推遲AT&T及Verizon兩間電訊商在機場附近，啟用新的C波段（C-Band）5G網絡，否則將為航空業帶來「災難性」效果，影響飛行安全。

C-Band 5G是什麼？為何會影響飛行安全？除美國外，其他地方又會否受到影響？



所謂C-Band，是指4 Ghz至8 Ghz的無線電頻譜，而這波段不少都會用作雷達或通訊設備使用。例如航空業使用，測量飛機高度的無線電高度表，都會使用4.2 Ghz至4.4 Ghz的頻譜，這會是國際的航空標準。

圖為2020年7月，一座位於波蘭的5G無線手機訊號塔。（Getty）

至於其他的波段，政府都會以拍賣形式賣給各使用商使用，美國在2021年初以約800億美元的價格，將3.7 Ghz至3.98Ghz頻譜賣給了電訊公司。儘管3.98GHz與4.2Ghz相差200Mhz，航空業界擔憂波段的緩衝區不足。

過去這些頻道曾賣給其他的通訊設備，包括衛星無線電。但由於目前使用的是5G手機，這意味使用的頻度將會大幅增加。一旦頻道互相重疊，兩者的通訊將受到干擾。

由於飛機的高度測量非常重要，特別在雨中、雪中、霧中的自動駕駛及降落，都嚴重依賴電腦在測量與地面高度後的自動操作，業界憂慮會構成飛行安全。

在世界其他地方，5G使用的頻譜會有所不同。如歐盟使用的是3.4GHz至3.8GHz；韓國是3.42GHz至3.7GHz；香港的使用是3.3GHz至3.5GHz，這些都與4.2Ghz相差一段距離。韓國是最早推出使用的5G國家之一，使用至今未有出現5G網絡影響飛機儀器的案件。

在部分國家，如加拿大採取進一步措施，限制在機場範圍的5G使用，進一步保障了飛行安全。