美國擬向烏克蘭提供武器　增加俄羅斯入侵成本

美國正考慮向烏克蘭提供更多武器，包括提供額外彈藥、迫擊砲、標槍反坦克導彈和防空導彈系統，以增加烏克蘭防禦能力，同時增加俄羅斯入侵的成本。



美國有線新聞網絡（CNN）1月18日引述政府消息人士報道，美國為阻止俄羅斯可能的入侵，正考慮向烏克蘭提供更多武器，增加烏克蘭防禦能力。總統拜登（Joe Biden）雖然曾表示，不會派遣美國作戰部隊前往烏克蘭與俄羅斯作戰。但特種作戰部隊已在烏克蘭，為烏克蘭軍隊提供培訓。

圖為1月17日，烏克蘭邊境諾夫戈羅德西克的前線區，駐守士兵正在巡邏。（Getty）

報道引述政府官員表示，政府其他機關如中央情報局（CIA）可能會提供協助，CIA局長伯恩斯（Bill Burns）曾前往基輔會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

美國正考慮一系列幫助保衛烏克蘭，這可能包括銷售額外的防禦性武器、提供建以協助烏克蘭能夠持續對抗大規模的俄羅斯軍事存在。

相關消息亦顯示美國政府內部對俄羅斯是否攻擊烏克蘭呈悲觀看法，認為「俄羅斯隨時可對烏克蘭發動攻擊」。但華府目前尚未正式改變指引，報道指計劃只屬初步考慮，尚未提交拜登批准。一些政府官員更對美方支持烏克蘭抵抗佔領持謹慎態度，認為俄烏一旦爆發戰爭，美軍應該離開。

報道亦指出，美國官員仍然未知普京（Vladimir Putin）的最終計劃，或是否已決定入侵，而烏克蘭官員同樣尚未得出俄羅斯已決定入侵的結論。隨着俄羅斯持續在邊境增兵，加劇了緊張形勢。