朝鮮曾為美國率先採取措施　政治局會議稱再考慮

朝鮮朝中社1月20日稱，朝鮮勞動黨中央政治局19日召開第八屆中央委員會第六次政治局會議，會議由朝鮮領袖金正恩主持，勞動黨中央政治局常委、黨中央政治局委員及候補委員亦有出席。



當局稱2018年新加坡「特金會」後朝鮮繼續為朝鮮半島局勢緩和努力，但美國敵視政策和軍事威脅達到再也不能容忍的危險地步，一致認為要更加徹底做好同美帝國主義的長期對抗準備，下定結論採取實際行動，以進一步鞏固物質力量。

會議重新部署立即加強和發展更強有力的物質手段以切實壓制美國愈演愈烈的對朝敵對行為的國防政策任務，並向相關部門下達指示，要全面再次考慮朝鮮為建立信任關係曾率先主動採取的措施，以及時研討重啟暫停過的一切活動的問題。

會議還聽取對當前朝鮮半島周邊局勢以及一系列國際問題的分析報告，討論今後的應對美國的方向。文中稱「特金會」後最近一些年來，美國「數百次」舉行它曾承諾會終止的聯合軍事演習以及武器試驗，又向韓國輸出武器，將核戰略武器部署在朝鮮半島週邊地區，威脅朝鮮安全。

文中提及美國肆意進行20多次採取單獨制裁的行動，尤其是美國現屆政府一直執迷於扼殺朝鮮自衛權的陰謀活動。內文稱一切事實再次清楚地證明，只要美帝國主義一直存在，對朝敵視政策將會繼續不斷。