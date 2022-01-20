英媒：儘管西方對新疆多有非議　外企仍積極進入市場

英媒指出，隨着北京冬奧會愈來愈近，新疆正被作為中國蓬勃發展的冬季體育產業目的地進行宣傳。儘管西方國家對新疆多有非議，但很多外國公司都爭先恐後地進入當地市場。

英國廣播公司（BBC）1月19日發表文章指出，中國舉辦冬奧會的影響力範圍遠遠超出北京。中國官方正努力宣傳新疆的冰雪旅遊業。響應這一號召的不僅有網絡名人，很多外國公司也在排隊等待充分利用冬奧會之後的行業繁榮。滑雪板製造商伯頓（Burton Snowboards）便是其中之一。該公司中國區首席執行官克萊格・史密斯（Craig Smith）說，伯頓公司不想與新疆「割裂」，不會拒絕在那裏做生意。

對於像伯頓這樣的眾多外國公司來說，中國市場是他們業務擴張的重要版圖。預計到2025年，中國將成為全球最大的雪上運動市場。該國每年的雪上運動遊客將達到約5500萬人次，其中很多是國內遊客。

伯頓公司希望在今後幾年將其在中國市場的業務增長兩倍，目前已經在阿勒泰地區開設了一家門店。談到一些西方國家對於新疆事務的指責，史密斯說：「我們有兩個選擇：離開新疆，說我們不會在那裏進行任何經營活動；或者我們可以試着更好地了解新疆的情況。」

伯頓只是眾多外國公司中的一家，對他們來說，新疆和整個中國市場都是不可抗拒的。德國大眾公司在中國有悠久的投資歷史，並且在新疆有一座工廠，電動汽車製造商特斯拉於2022年前夕在新疆開了一個展廳。