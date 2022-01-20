中國外交部：將根據哈薩克意願提供力所能及的幫助

哈薩克斯坦發生大規模騷亂平息後，中國外交部發言人趙立堅1月20日回應，中方是否向哈薩克斯坦提供軍事援助。



據中國外交部網站1月20日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，哈薩克斯坦方面表示，針對近期的騷亂，有一些國家包括中國在內都願意提供援助。但是除了集體安全條約組織（CSTO），沒有接受其他國家的軍事援助的法律依據，請問中方是否提供了軍事援助？

2022年1月5日，哈薩克斯坦阿拉木圖爆發抗議活動，市政廳大樓冒出濃煙。 （AP）

趙立堅表示，中國和哈薩克斯坦互為友好鄰邦和永久全面戰略夥伴。中方正在與哈方保持密切溝通，將根據哈方意願提供力所能及的幫助。只要是有利於哈方恢復安寧、發展經濟、改善民生的舉措，中方都將持積極態度。

在這前一天，哈薩克斯坦外長季列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）1月19日談論為何不能請求中國給予軍事援助時提到，在發生騷亂時哈薩克斯坦不能向中國請求給予軍事支持，因為缺少法律基礎，儘管哈中雙方自騷亂之初就保持聯繫。

季列烏別爾季披露，「自發生騷亂第一天起中國政府就保持總統級別接觸，我也同中國外長王毅保持聯繫。他們做好了提供必要援助的準備，但除集體安全條約組織外，我們沒有法律基礎接納來自其他國家和組織的外國部隊。」

在這之前，哈薩克斯坦外交部1月8日發布消息顯示，中國大使已經向哈薩克斯坦外交部轉達一封中國國家主席習近平的支持信函。

哈薩克斯坦外交部公開消息提到，中國駐哈薩克斯坦大使張霄向哈薩克斯坦外長季列烏別爾季轉達了習近平致哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）的信函，習近平表達了支持以及對早日實現穩定的信心。中方願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。無論遇到什麼樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克斯坦值得信賴的朋友和倚重的夥伴，中國人民將永遠同哈薩克斯坦人民站在一起。