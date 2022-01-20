英媒1月20日引述消息人士稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的女兒、僅6週大的羅米（Romy Iris Charlotte Johnson）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。



《電訊報》20日引述消息人士稱，羅米的病情「挺嚴重」。報道稱，一名消息人士19日晚告訴《每日郵報》，羅米情況正在好轉。

首相府13日公布，約翰遜一名家人的樣本新冠病毒檢測呈陽性反應，他當天因此取消一場出外訪問活動，但首相府沒透露染疫的家庭成員是誰。有報道認為，這裏指的就是羅米。

首相府稱約翰遜將跟從相關指引，包括每日檢測以及減少與他人接觸。發言人稱他會繼續主持會議，雖然大部份都將以視像形式舉行。

自首相府宣布約翰遜有家庭成員染疫後，他已數天沒公開露面，除了18日就「派對門」事件接受英國天空新聞（Sky News）訪問。

圖為英國首相約翰遜（右）的妻子西蒙茲（左）抱着女兒羅米。夫婦倆面對手提電腦屏幕，進行視像通訊。照片攝於2021年12月23日。（英國首相府）

兒童感染新冠肺炎的症狀一般比成人為輕，但幼嬰感染的情況則令人擔心，因他們的免疫系統未發展完成，以及呼吸道較細，令他們更已發展出因呼吸道病毒感染而出現的呼吸問題。

美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站稱，1歲以下寶寶演變重症風險比其他較年長的兒童為高，新生兒可能會在分娩過程中感染病毒，或在分娩後接觸到有病的照顧者而因此被感染。

由英國首相府發布攝影師道森所拍的照片，構圖與氣氛俱佳。相中英國康沃爾郡卡斯比灣陽光普照，光線灑落在英國首相約翰遜之子威爾弗雷德一頭捲曲的金髮上。正在學行的他邁步走向母親西蒙茲，胖胖小手揮動、憨態可掬。（英國首相府）

2020年3月底4月初英國第一次封城期間，約翰遜曾感染新冠肺炎，情況一度嚴重，被傳曾使用呼吸機，但首相府否認。與此同時，當時仍是首相未婚妻、有孕在身的西蒙茲稱有一些新冠肺炎主要徵狀，不過情況已在好轉。約翰遜與西蒙茲之子威爾弗雷德4月底出生。

西蒙茲2021年再度懷孕但流產，令她心碎不已。之後她再懷一胎，即是2021年12月9日出生的羅米。