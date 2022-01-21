韓國總統候選人尹錫悅陷迷信巫術爭議　韓媒：法師涉介入競選活動

韓國將在3月9日舉行總統大選，但候選人不斷爆出醜聞，最大在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅最新陷入「迷信巫蠱之術」爭議，韓媒1月19日指，他信賴的巫蠱術士涉嫌介入競選活動。尹錫悅方面否認指控。



《韓民族日報》1月19日稱，尹錫悅的妻子金建希2021年7月20日與YouTube頻道《首爾之聲》一名李姓記者通話時，提及尹錫悅20多歲時曾與一位叫「無情大師」的法師會面，對方曾給他建議。而檢察圈人士都知「無情大師」是尹錫悅的導師。

尹錫悅：圖為2021年6月29日，韓國最大在野黨國民力量成員尹錫悅宣布參選總統。（Getty）

每10天見一次「法師」

尹錫悅2021年3月4日辭去檢察總長一職。當時一位叫「天公大師」的法師稱，尹錫悅是向他學習的人，他們每10天見面一次。

手掌的「王」字

報道又指在2021年10月的競選辯論中，尹錫悅被發現手掌上出現一個神秘的「王」字，令外界質疑此事與巫蠱之術有關。

韓國總統選舉：圖為1月3日，韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明（左）與國民力量黨候選人尹錫悅（右）在首爾出席交易所開盤儀式。（AP）

「建進法師」介入競選活動

一名叫「建進法師」的全姓男子更被指與女兒和小舅子一起介入尹錫悅的競選活動，參與選舉對策本部的日程、訊息、人事。選舉對策本部的網絡本部曾在網上發布影片，顯示「建進法師」積極參與本部的活動，與尹錫悅交情甚好。選舉對策本部後來解散網絡本部，他們1月18日解釋，作出這決定是為了避免公眾誤會尹錫悅。

《韓民族日報》1月19日的文章認為，前總統朴槿惠聽取好友崔順實（現改名為崔瑞元）的建議，最終導致崔順實干政，因此尹錫悅夫婦與巫師來往的行為令人擔憂。