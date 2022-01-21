韓國總統候選人尹錫悅陷迷信巫術爭議　韓媒：法師涉介入競選活動

撰文：房伊媚
出版：更新：

韓國將在3月9日舉行總統大選，但候選人不斷爆出醜聞，最大在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅最新陷入「迷信巫蠱之術」爭議，韓媒1月19日指，他信賴的巫蠱術士涉嫌介入競選活動。尹錫悅方面否認指控。

《韓民族日報》1月19日稱，尹錫悅的妻子金建希2021年7月20日與YouTube頻道《首爾之聲》一名李姓記者通話時，提及尹錫悅20多歲時曾與一位叫「無情大師」的法師會面，對方曾給他建議。而檢察圈人士都知「無情大師」是尹錫悅的導師。

尹錫悅：圖為2021年6月29日，韓國最大在野黨國民力量成員尹錫悅宣布參選總統。（Getty）

每10天見一次「法師」

尹錫悅2021年3月4日辭去檢察總長一職。當時一位叫「天公大師」的法師稱，尹錫悅是向他學習的人，他們每10天見面一次。

手掌的「王」字

報道又指在2021年10月的競選辯論中，尹錫悅被發現手掌上出現一個神秘的「王」字，令外界質疑此事與巫蠱之術有關。

韓國總統選舉：圖為1月3日，韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明（左）與國民力量黨候選人尹錫悅（右）在首爾出席交易所開盤儀式。（AP）

「建進法師」介入競選活動

一名叫「建進法師」的全姓男子更被指與女兒和小舅子一起介入尹錫悅的競選活動，參與選舉對策本部的日程、訊息、人事。選舉對策本部的網絡本部曾在網上發布影片，顯示「建進法師」積極參與本部的活動，與尹錫悅交情甚好。選舉對策本部後來解散網絡本部，他們1月18日解釋，作出這決定是為了避免公眾誤會尹錫悅。

《韓民族日報》1月19日的文章認為，前總統朴槿惠聽取好友崔順實（現改名為崔瑞元）的建議，最終導致崔順實干政，因此尹錫悅夫婦與巫師來往的行為令人擔憂。

韓媒：韓國總統候選人尹錫悅妻子涉不當介入競選活動韓國最大在野黨總統候選人尹錫悅解散競選團隊民調：韓國總統候選人李在明支持率領先尹錫悅韓國總統候選人尹錫悅：政府親華政策導致民眾對中國反感
韓國總統選舉
韓國