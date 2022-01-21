日本法國外相防長2+2對話　稱中國海洋活動不斷增強

日本及法國外長和防長1月20日舉行「2+2」對話，討論加強印太地區安全的合作，應對中國及朝鮮等情況。



共同社報道，今次是自2019年1月以來，日法兩國再次舉行「2+2」對話，但受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，對話改為網上舉行。在今次對話中，日本派出外相林芳正及防衛大臣岸信夫，法國則由外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、防長帕利（Florence Parly）參與。

日法雙方就東海和南海局勢達成共識，強調重視基於法治的國際秩序的姿態，實現自由開放的印太地區。報道指，兩國亦可能商討促進自衛隊與法國軍方進行聯合訓練的安排。

而在朝鮮問題上，日法兩國討論繼續合作，阻止朝鮮船隻與其他船隻在海上轉運物資的行為，並研究要求朝鮮以可驗證方式棄核等。

另外日本與澳洲首次簽署的《互惠准入協定》（RAA）亦可能成為今次對話議題之一，有關協定規定雙方部隊訪問對方國家時的攜帶武器和關稅手續，而法國則表示有意加入。

日法兩國同時在對話中商議經濟安全、太空和網絡等被安保「新領域」的課題上合作。

共同社引述日本政府消息人士的話稱，在兩國2+2聯合聲明中，雙方將對朝鮮加速研發核武器和導彈表示「強烈關切」，此外兩國考慮到在東海和南海不斷強化海洋活動的中國，雙方還表示將為實現「自由開放的印度太平洋」而推進合作。