美國制裁4烏克蘭官員：試圖為俄羅斯入侵製造藉口

美國財政部宣布對四名烏克蘭現任或前任政府官員實施制裁，稱這些人與俄羅斯情報部門採取的虛假訊息宣傳行動有關，試圖為俄羅斯「入侵」烏克蘭製造藉口。



據美聯社1月20日報道，美國財政部20日對四名烏克蘭官員實施了新的制裁，其中包括兩名現任國會議員科扎克（Taras Kozak）和沃洛申（Oleh Voloshyn），以及兩名前政府官員。

據財政部稱，這四人都密切參與了俄羅斯聯邦安全局（FSB）的虛假訊息工作，正在為俄羅斯進一步「入侵」烏克蘭尋找藉口。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，這四個人是克里姆林宮在2020年開始的「削弱烏克蘭國家獨立運作能力」之努力的核心。

白宮上周曾警告說，俄羅斯在烏克蘭境內和周邊地區派駐了特工，可能是為了製造入侵的藉口。美國和烏克蘭官員也對俄羅斯的虛假訊息武器化感到擔憂。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）在一份聲明中說：「美國正在採取行動，揭露和打擊俄羅斯在烏克蘭的危險和威脅性的影響和虛假訊息活動」，「我們致力於採取措施，讓俄羅斯對其破壞穩定的行為負責。」

美國總統拜登也在20日指出，俄羅斯「長期以來一直使用公開軍事行動以外的措施來進行侵略」。

2022年1月19日，美國總統拜登在白宮出席記者會。（AP）

在他對俄羅斯「小規模入侵」的表述引發各種猜測之後，拜登強調，任何入侵都將被視為對烏克蘭主權的侵犯，並將令俄羅斯面臨嚴重後果。

儘管如此，拜登的評論還是讓烏克蘭感到震怒。

1月20日，在這份新制裁宣布前不久，烏克蘭總統澤連斯基在推特上說：「我們想提醒大國，沒有小的入侵和小的國家」，「正如沒有小的傷亡和失去親人的小的悲痛一樣。」