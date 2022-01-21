英澳2+2會談前夕　英外相籲西方盟友聯手應對中俄

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）訪問澳洲時稱，英國要變成前所未有的強大，在中俄施加威脅之際，保護全球民主。她也呼籲英澳等盟友須合作，共同應對俄羅斯和中國在世界舞台上構成的挑戰。



卓慧思1月19日抵達澳洲開始訪問行程，21日出席「2+2」外長防長會議。

卓慧思21日在澳洲悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）發表演講談及俄烏邊境局勢，她敦促俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在犯下重大戰略錯誤之前停手並退出烏克蘭。

她稱克里姆林宮「沒吸取歷史教訓」，並警告俄羅斯稱，對烏克蘭的任何的入侵都只會導致類似蘇阿戰爭及第一次車臣戰爭般「可怕的泥潭以及人命損失」。

她將俄烏衝突描述成她所認為的自由國家與包括中俄在內專制國家之間更廣泛爭端的一部分。

她稱「全球侵略者」（global aggressors）「以冷戰以來我們從未見過的方式壯膽。他們尋求將獨裁統治作為一種服務，出口到世界各地。這就是為什麼白羅斯（前稱白俄羅斯）、朝鮮和緬甸等政權在莫斯科和北京找到最親密盟友的原因。」

卓慧思稱，西方應與澳洲、以色列、印度、日本和印尼等盟友合作，「是時候讓自由世界站堅守陣地了。」

2022年1月21日，澳洲外交部長佩恩（左）和英國外交大臣卓慧思（右）抵達悉尼，參加在海軍大廈舉行的澳英部長級磋商。（AP）

卓慧思20日與澳洲外長佩恩（Marise Payne）舉行雙邊會談。

佩恩描述，澳英兩國將通過「提高網路空間中敵對國家活動的成本」，來增強威懾力。