美指控俄發布假資訊　俄駐美大使：外長會前混淆視聽

美國繼續指責俄羅斯搞「虛假宣傳」，俄羅斯則指責美國混淆視聽，意圖將有關歐洲安全保障的討論引導到「俄羅斯對烏侵略」上去。



據俄羅斯衛星通訊社1月21日報道，俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）稱，華盛頓所謂俄羅斯正在進行對烏克蘭局勢的虛假宣傳活動毫無根據，這是企圖使雙方對歐洲安全保障的討論化為烏有。

俄羅斯駐美國大使館在Facebook上發布大使評論稱：「幾個小時內，美國人發布了整整三份旨在揭露俄羅斯政府和國家媒體的文件。我們沒有看到任何新東西。華盛頓仍然基於毫無根據的指控吹大肥皂泡，並繼續否認烏克蘭的客觀形勢，稱其為『俄羅斯宣傳的無稽之談』。」

安東諾夫認為，美國的這種行為是企圖在兩國外長會晤前夕提前打好基礎，以便將有關歐洲安全保障的討論引導到聲名狼藉的「俄羅斯對烏侵略」上去。

此前，一位不願透露姓名的美國國務院高官在電話吹風會上稱，疑似「俄聯邦安全局直接下達指令和對代理媒體施加影響，以發布抹黑和誣告烏克蘭的內容」。

據他介紹，「這些代理媒體上出現的文章最終不僅會出現在像俄新社、RT和俄羅斯衛星通訊社這樣的官方媒體上，在其他媒體上也會有。」

不過，他不曾引用任何能證明自己說法的證據。

美聯社1月20日報道稱，美國財政部當日對四名烏克蘭官員實施了新的制裁。據財政部稱，這四人都密切參與了俄羅斯聯邦安全局（FSB）的虛假訊息工作，為俄羅斯進一步「入侵」烏克蘭尋找藉口。

美國和烏克蘭官員均表示對俄羅斯的「虛假訊息武器化」感到擔憂。